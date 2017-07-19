Friuli-Venezia Giulia: Istat, popolazione in lieve con 193.284 residenti (-0,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Friuli-Venezia Giulia, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 6.895 (-87 rispetto al 2023), di cui 1.278 stranieri (+31). Nel 2024 aumenta lievemente la mortalita' (+58 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' passa dal 12,2 al 12,3 per mille, con il valore piu' elevato nella provincia di Trieste. Le donne sono il 51,0% della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 25mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 48,5 a 48,7 anni. Pordenone e' la provincia piu' giovane (47,3 anni), Trieste quella piu' anziana (49,4 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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