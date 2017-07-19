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Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 20 giugno
ECONOMIA - Milano: conferenza stampa di presentazione delle nuove Carrozze Panoramiche della Fondazione FS che circoleranno ogni sabato, dal 27 giugno al 29 agosto, sulla ferrovia turistica Palazzolo - Paratico / Sarnico. Ore 10,00. Presso Binario 21, Stazione di Milano Centrale.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali).
Red-
(RADIOCOR) 17-06-26 19:31:20 (0743) 5 NNNN