Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Francia: Senato approva disegno legge bilancio 2026, palla passa alle Camere

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Il Senato francese ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2026. Ora la palla passa ai parlamentari delle due Camere, che si riuniranno venerdi' in commissione mista paritaria per cercare di trovare un accordo. Il Senato, a maggioranza conservatrice, ha approvato il disegno di legge con 187 voti a favore e 109 contrari, dopo aver rielaborato il testo che la Camera bassa non era riuscita ad approvare il mese scorso, contestando le disposizioni fiscali.

            red-Mar

            (RADIOCOR) 15-12-25 16:42:47 (0466) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.