Francia: Senato approva disegno legge bilancio 2026, palla passa alle Camere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Il Senato francese ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2026. Ora la palla passa ai parlamentari delle due Camere, che si riuniranno venerdi' in commissione mista paritaria per cercare di trovare un accordo. Il Senato, a maggioranza conservatrice, ha approvato il disegno di legge con 187 voti a favore e 109 contrari, dopo aver rielaborato il testo che la Camera bassa non era riuscita ad approvare il mese scorso, contestando le disposizioni fiscali.

