Francia: produzione industriale in calo dello 0,1% a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - A novembre in Francia la produzione industriale ha segnato una flessione dello 0,1% su base mensile. Lo rende noto l'Insee, l'istituto nazionale di statistica francese secondo cui la sola produzione manifatturiera' e' salita dello 0,3% a livello congiunturale. La produzione manifatturiera di novembre e' stata trainata da un aumento della produzione di mezzi di trasporto (+2,6% dopo il -0,3% di ottobre). Nel periodo settembre-novembre, la produzione, sia nel settore manifatturiero che nell'industria nel suo complesso, e' aumentata dell'1,8% rispetto agli stessi mesi del 2024, ha aggiunto l'Istituto.

