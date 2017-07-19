Francia: Moscovici (Corte Conti), trovare budget "nei tempi previsti"

L'8 settembre voto di fiducia sul governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - 'La Francia ha bisogno di un bilancio nei tempi previsti', di fronte a una situazione finanziaria che non e' 'critica, ma comunque preoccupante', ha affermato oggi il presidente della Corte dei conti d'Oltralpe, Pierre Moscovici.

'Ricordo - ha aggiunto - che esiste un vincolo previsto dalla Costituzione e dalle leggi organiche di finanza secondo cui il Parlamento dispone di 70 giorni per il dibattito, il che significa che abbiamo tempo fino al 15 ottobre per avere un bilancio', ha precisato a una settimana dal voto di fiducia dell'8 settembre in cui il governo si giochera' la sopravvivenza.

Red-Sim

(RADIOCOR) 31-08-25 11:06:04 (0168) 5 NNNN