Francia: BdF, fallimenti imprese a quota record 68.564 in 2025 (+3,5% annuo)

Parallelamente cresce il numero delle aziende (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - I fallimenti aziendali in Francia sono saliti del 3,5% annuo alla quota record di 68.564 nei dodici mesi terminati a dicembre 2025, secondo quanto rende noto la Banca di Francia. Il dato rimane tuttavia pressoche' stabile rispetto a quello raggiunto nei dodici mesi terminati a fine novembre (68.414), rileva l'istituto. I fallimenti sono pero' aumentati per la categoria delle imprese di medie dimensioni (generalmente tra 250 e 4.999 dipendenti) e delle grandi imprese: hanno toccato quota 63 a dicembre contro le 58 di novembre. Il fenomeno si e' registrato per il settore dei servizi, dei trasporti, in quello alberghiero e della ristorazione, mentre altri comparti sono rimasti stabili. Complessivamente, il numero di fallimenti cumulati su dodici mesi 'continua la sua tendenza al rallentamento', ha osservato la Banca di Francia. A novembre l'aumento era infatti del 4,6%. Parallelamente all'aumento dei fallimenti, prosegue l'istituto, il numero 'delle imprese e' in crescita': secondo l'Insee 'nel 2025 sono state create piu' di 1,16 milioni di imprese', con un aumento del 4,9% rispetto al 2024.

red-Cog

(RADIOCOR) 06-02-26 16:30:32 (0523) 5 NNNN