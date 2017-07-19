Fortidia: acquisisce ParcelValue e rafforza presenza in mercato spedizioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Fortidia ha acquisito ParcelValue e rafforza cosi' la presenza nel mercato italiano e oltre i confini nazionali. Questo investimento strategico - si legge in una nota - conferma l'impegno di Fortidia nel supportare le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) e rafforza il posizionamento del Gruppo nel settore delle spedizioni in Italia, valorizzando e ampliando la presenza gia' consolidata attraverso la Rete Mail Boxes Etc. Fortidia e' leader globale nella fornitura di servizi di spedizione, logistica e marketing, rivolti principalmente a Mpmi. Il Gruppo opera in 57 Paesi attraverso molteplici brand in franchising e una piattaforma imprenditoriale composta da oltre 3.200 Business solutions Center. Fondata nel 2011, ParcelValue offre servizi di spedizione a Mpmi, attraverso una rete di 17 imprenditori che operano in Italia senza sedi fisiche sul territorio. La societa' ha inoltre consolidato una presenza in Francia tramite un Master Licensee.

