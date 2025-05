Formazione: Palermo, approccio diverso con AI, governare bene percorso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - Palermo ha ricordato l'impegno a portare nelle scuole 'l'educazione idrica': "come Acea, siamo impegnati nella sensibilizzazione dei giovani sui temi legati ad acqua, energia e ambiente. Lo facciamo attraverso iniziative come Acea Scuola - Educazione Idrica, che grazie al protocollo siglato con il ministero ha gia' coinvolto oltre 11.000 studenti in un percorso educativo ludico-scientifico, promuovendo pratiche di riuso e recupero dell'acqua. "Vogliamo far crescere la sensibilita' sulla transizione idrica fondante accanto alla transizione energetica". E aggiunge: "Portare l'educazione idrica significa lanciare il tema della sostenibilita' a tutti i livelli della scuola con un approccio misto: da un lato attraverso corsi interattivi digitali per capire il tema del ciclo idrico ma, dall'altro lato, anche attraverso visite sul campo per vedere gli impianti". Alla domanda su tre consigli flash per i giovani, Palermo risponde: "oggi per approcciare un'azienda come la nostra bisogna capire cos'e' la transizione delle infrastruttuire per il futuro, la nostra missione sta diventando sempre di assicurare la sicirezza delle infrastrutture, elemento fondante di uno Stato. Secondo e' la massima flessibilita': dire oggi come sara' la professionalita' tra 4 anni e' impensabile. Terzo, essere sempre esigenti con i propri capi.

