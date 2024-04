Fondo Repubblica digitale: Fosti, gia' finanziati progetti per 35 mln

Dalle fondazioni gia' 'tirati' 200 milioni sui 350 totali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 12 apr - Il Fondo Repubblica digitale, la partnership tra le Fondazioni bancarie e il Governo, in un solo anno di attivita' ha gia' messo in campo risorse per 35 milioni (su una dote complessiva di 350 milioni entro il 2026) con 76 progetti gia' finanziati e 14mila beneficiari. Ad indicare i numeri e' il presidente del Fondo, Giovanni Fosti, gia' alla guida della Fondazione Cariplo, nel corso di un'iniziativa promossa dalla Consulta delle Fondazioni del Sud sul digitale e i neet a Napoli. Il Fondo e' finanziato dalle Fondazioni (le risorse gia' versate sono quasi 200 milioni) che a loro volta ricevono un credito d'imposta del 75% "e quindi di fatto una parte delle risorse sono pubbliche in una sfera privatistica". Il Fondo ha gia' lanciato quattro bandi per iniziative contro il gap digitale e si muove nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr. "Con i 350 milioni non si fa la politica del digitale - osserva Fosti - per quella servono miliardi ma si fanno sperimentazioni". Il comitato scientifico del Fondo ha proprio il compito di valutare se i progetti finanziati, una volta realizzati, possono essere scalati su base nazionale per una politica di digitalizzazione. Il Fondo, aggiunge, e' un progetto sperimentale destinato a tirare le somme nel 2026. Le Fondazioni bancarie, aggiunge, in questo progetto non hanno solo il ruolo di finanziatori ma anche quello di promotori e aggregatori di competenze "l'accesso alle risorse non e' il principale problema in questa fase quanto quello della mancanza di idee o di competenze per realizzarle".

Ggz

(RADIOCOR) 12-04-24 14:18:34 (0432)PA 5 NNNN