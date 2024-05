Tar Lazio: conferma multa Agcom da 450 mila euro a Google

Per violazione dl Dignita' su divieto pubblicita' giochi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Il Tar Lazio ha confermato la multa di 450mila euro comminata da Agcom a Google per violazione del decreto Dignita'. Con un'ordinanza, come riporta Agipronews, il tribunale regionale ha infatti respinto la domanda cautelare del colosso dell'internet. Al centro della questione, viene spiegato, ancora una volta dei video pubblicati sulla piattaforma Youtube (di proprieta' di Google) dal content creator Spike, che, come notificato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, violano il divieto di pubblicita' a giochi e scommesse introdotto nel 2018.

I giudici spiegano come "non sembra che la ricorrente abbia provato la sussistenza di elementi idonei ad escludere la propria colpa, essendosi limitata ad affermare che 'nella specie, non e' stata mai selezionata la casella della promozione a pagamento nei dettagli relativi ai Video Contestati' e che la mancata selezione della suddetta casella le avrebbe impedito di 'controllare a priori se il contenuto promosso violi o meno le policy di YouTube".

red-vmg

(RADIOCOR) 17-05-24 14:05:04 (0371) 3 NNNN