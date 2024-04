Fmi: inflazione vischiosa, attenzione a ultimo miglio e rischi geopolitici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 16 apr - Negli ultimi mesi, un senso di ottimismo ha pervaso i mercati finanziari, con la convinzione degli investitori che la lotta contro l'inflazione stia entrando nell'"ultimo miglio" e che le banche centrali renderanno piu' accomodante la politica monetaria nei prossimi mesi. I mercati azionari in tutto il mondo sono saliti notevolmente quest'anno, e gli spread sia sui bond sovrani che su quelli corporate si sono andati riducendo. Tuttavia, e' probabile che ci siano ostacoli lungo questo "ultimo miglio. E' quanto si legge nel Global Financial Stability Report pubblicato oggi a Washington dal Fondo Monetario Internazionale in cui si sottolinea come le tensioni geopolitiche potrebbero intensificarsi e influire sulla fiducia degli investitori. 'Le tensioni nel settore immobiliare commerciale sono diventate piu' acute, il che potrebbe aumentare la pressione su alcuni creditori. I mercati finanziari cinesi continuano ad essere appesantiti dai problemi in corso nel settore immobiliare. Oltre a queste preoccupazioni piu' immediate, il debito sia sovrano che corporate in molti paesi continua a crescere anche se i tassi di interesse sono ancora elevati e la crescita economica probabilmente non fara' segnare una accelerazione'. Tornando all'inflazione, il Fondo sottolinea come ci siano segnali recenti che la disinflazione potrebbe essersi fermata in alcuni paesi, e che l'inflazione sottostante potrebbe essere persistente in alcuni settori. 'In alcuni casi, l'inflazione core e' risultata piu' alta rispetto alle previsioni degli analisti per mesi consecutivi. Letture piu' alte del previsto potrebbero mettere in discussione la narrazione dell'ultimo miglio e il relativo ottimismo degli investitori, portando potenzialmente a una rivalutazione dei mercati finanziari e a una maggiore volatilita''. 'Guardando avanti, alcuni investitori sembrano anticipare che le pressioni sui prezzi potrebbero non diminuire rapidamente. Le aspettative per l'inflazione nelle principali economie nei prossimi uno o due anni sono nuovamente in aumento. Cosa importante, rimangono al di sopra dei livelli obiettivo delle banche centrali del 2% come nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Altre misure delle aspettative di inflazione, come quelle provenienti dai sondaggi domestici, sembrano piu' stabili'.

