Fisco: Agenzia Entrate, nuovo Ravvedimento per chi aderisce a Concordato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Anche coloro che nell'anno interessato dal ravvedimento hanno conseguito reddito sia d'impresa che di lavoro autonomo possono accedere all'agevolazione se esercitano l'opzione per entrambe le categorie di reddito. In base alla norma, l'opzione va esercitata tra il primo gennaio e il 15 marzo 2026, presentando l'F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste. Nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati e' disponibile una nuova 'Scheda di sintesi' aggiornata per il Concordato 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all'istituto del ravvedimento speciale per le annualita' d'imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualita'. Nella stessa funzionalita' del cassetto fiscale e' resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile.

