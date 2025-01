Fisco: 10 mld sfuggono alle imposte da italiani residenti all'estero (Cgia) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Secondo l'Area Studi di Mediobanca nel 2022 le societa' controllate dalle prime 25 multinazionali del web presenti in Italia hanno fatturato ben 9,3 miliardi, ma hanno pagato all'erario solo 206 milioni di euro di imposte. L'unico dato aggiuntivo in grado di fotografare con una maggiore precisione queste realta' e' di fonte Istat: il numero delle multinazionali estere presenti in Italia attraverso delle societa' controllate ammonta a 18.434. Per contrastare quei Paesi che applicano alle big company politiche fiscali compiacenti, dal 2024 e' entrata in vigore la Global minimum tax (Gmt).

Secondo il dossier curato dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera, il gettito previsto dalla sola applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sara' molto contenuto. Si stima che nel 2025 il nostro erario incassera' 381,3 milioni di euro, nel 2026 427,9 e nel 2027 raggiungera' i 432,5. Nel 2033, ultimo anno in cui nel documento si stimano le entrate, le stesse dovrebbero sfiorare i 500 milioni di euro.

Com-Pan

(RADIOCOR) 04-01-25 10:40:57 (0152) 5 NNNN