Fipe: dalla colazione al gelato, i bar italiani valgono 23,8 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Le visite al bar sono legate per il 44% alla colazione, il 29% alle pause, il 14% all'aperitivo, il 6% al pranzo, il 3% alla cena e il 4% al dopocena, a conferma di come il bar sia prima di tutto il luogo dell'incontro quotidiano, del rito che struttura la giornata-tipo. Un ruolo centrale che si regge, tuttavia, su un equilibrio economico fragile, se si considera che lo scontrino medio si attesta su 4,20 euro, a fronte di un impegno operativo e gestionale quotidiano particolarmente oneroso.

Accanto al suo ruolo culturale, il bar e' anche fonte di reddito e occupazione. Il comparto impiega 367.900 addetti, di cui 284.606 dipendenti, con una forte presenza femminile (58,9%) e giovanile (41,3% under 30) e una quota significativa di lavoratori stranieri (20,8%). Oltre la meta' dei dipendenti (57,5%) e' assunta a tempo indeterminato, a testimonianza di un settore che continua a offrire lavoro stabile e opportunita' di integrazione. Tutti dati sono in crescita nel periodo 2023-2025. Il tessuto imprenditoriale resta fortemente diffuso, a trazione locale e indipendente: 148.830 bar su 152.650 sono attivita' indipendenti, mentre solo 3.820 appartengono a catene.

Un modello che riflette la natura 'familiare' del bar italiano, fatto di piccole imprese radicate nei quartieri, nelle piazze e nei centri storici che lo rendono un pilastro della qualita' della vita e dello spazio urbano, nonostante le fragilita' con cui il comparto convive, evidenti nel saldo tra aperture e chiusure, che nei primi tre trimestri del 2025 e' stato negativo (-2.884 unita') e dal tasso di sopravvivenza delle imprese che, a cinque anni dall'apertura, e' del 53 per cento.

'Le evidenze che emergono dai nostri studi sui bar, nelle sue varie declinazioni, confermano quanto questi comparti siano centrali nella vita quotidiana degli italiani, ma allo stesso tempo indicano con chiarezza come la chiave per mantenere questo posizionamento sia quella di guardare avanti', ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio.

'Tramite le sue funzioni primarie di ristoro e convivialita', il bar italiano svolge un ruolo sociale irrinunciabile', ha dichiarato Andrea Illy, presidente di Illycaffe' e consigliere Fipe per l'Osservatorio sulla filiera del bar. 'Negli ultimi anni, i cambiamenti demografici, delle abitudini lavorative e degli stili di vita, del quadro normativo, nonche' della concorrenza di formule distributive alternative, hanno reso piu' difficile il mercato, aumentando pero' al contempo il bisogno di ristoro e il desiderio di convivialita', anche da parte dei crescenti flussi turistici. Ci sono dunque concrete opportunita' di rivitalizzazione della rete nazionale di bar, attraverso l'innovazione e il miglioramento della qualita'. A tal fine, le leve che la Fipe intende attivare sono la formazione professionale, il bello, buon e ben fatto come pezzo forte dell'Italia, e nuovi modelli di business che mobilitino investimenti'.

