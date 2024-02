Finpiemonte: appuntamento lunedi' 19/2 a Torino per parlare di start up

Focus su sinergia tra aiuti pubblici e fondi privati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Domani, lunedi' 19 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13 presso la Sala Kyoto dell'Environment Park a Torino si terra' il convegno dal titolo "Sinergia tra aiuti pubblici e fondi privati per le start up innovative. Finpiemonte, volano di risorse per il territorio", dedicato all'ecosistema delle start up innovative, motore importante dell'economia regionale e fondamentale traino di innovazione tecnologica.

L'evento approfondira' gli strumenti finanziari, pubblici e privati a sostegno della nascita, sviluppo e capitalizzazione delle start up in Piemonte. Sara' inoltre l'occasione per ascoltare le testimonianze e le best practice di alcune tra le giovani imprese dei settori aerospaziale, ambiente e delle smart technologies, che hanno potuto beneficiare di questi aiuti e che stanno raggiungendo importanti risultati.

Inoltre, sara' tracciato un primo bilancio dell'investimento fatto da Finpiemonte nel Fondo PiemonteNext gestito da Cdp Venture Capital per l'accelerazione e il consolidamento delle startup e verranno presentate le misure messe in campo dalla Regione Piemonte con l'utilizzo dei Fondi Ue con l'obiettivo di sostenere la nascita, la prima crescita e la capitalizzazione di queste imprese.

Saranno presenti, tra gli altri, gli assessori regionali - Elena Chiorino, Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario, Andrea Tronzano, Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attivita' produttive e delle piccole e medie imprese, Fabrizio Ricca, Rapporti con societa' a partecipazione regionale - e i direttori regionali - Arturo Faggio, Istruzione, formazione e lavoro e Giuliana Fenu, Competitivita' del sistema regionale. Mario Alparone, direttore generale Finpiemonte, moderera' il panel in cui le imprese si raccontano. La chiusura del convegno sara' affidata a Michele Vietti, presidente di Finpiemonte.

