Ca' Foscari: accordo con Aidda per le donne nel mondo del lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - Un accordo per sostenere l'imprenditoria femminile e favorire l'ingresso delle giovani studentesse nel mondo del lavoro. E' la convenzione sottoscritta dall'Universita' Ca' Foscari Venezia e dall'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda (Aidda). In agenda, da giungo, progetti per supportare la formazione accademico-professionale, stage, seminari e workshop. Per Aidda la convenzione e' stata sottoscritta dalla vicepresidente nazionale Elisabetta Canale e dalla presidente della delegazione Aidda Veneto Trentino Alto Adige Stefania Barbieri, territorialmente competente. Per l'Universita' Ca' Foscari ha firmato il prorettore vicario Antonio Marcomini.

'Auspico che da questa forte convergenza possa scaturire un piano di azione congiunto che preveda annualmente interventi di sensibilizzazione delle nostre studentesse e neo-laureate: valorizzare la leadership delle donne e promuovere l'imprenditorialita' femminile attraverso i ruoli di mentor e role model e collaborare nella forte spinta all'internalizzazione di cui l'Ateneo e' attivo promotore', le parole di Antonio Marcomini, prorettore vicario dell'Universita' Ca' Foscari.

ami

