Festival Trento: Tamburini, ancora una grande edizione, giornate formidabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'E' stato ancora una volta un grande Festival dell'economia, con 6 premi Nobel, 10 rettori e una presenza significativa del Governo, abbiamo avuto 17 ministri, praticamente quasi tutti potevano cogliere l'occasione per fare un bel Consiglio dei Ministri'. Cosi' il direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24, Fabio Tamburini, tirando le somme nell'ultimo giorno del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. 'Abbiamo avuto anche Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, Romano Prodi che si e' confermato una star del Festival dell'economia di Trento, e anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, insieme con Paolo Gentiloni, Partito democratico, ha appena lasciato un ruolo di straordinario prestigio e responsabilita' in Europa', ha continuato Tamburini. 'Io porto a casa una straordinaria soddisfazione perche', ancora una volta, questa edizione e' stato un grande festival. Sono state giornate formidabili, non solo per il gruppo Sole 24 Ore, ma per Trento, per i trentini e penso di poter dire che abbiamo fatto anche un po' l'agenda del Paese in questa settimana', ha sottolineato il direttore, ricordando che i festeggiamenti per i 160 anni del Sole 24 Ore, celebrati anche a Trento, continueranno: 'Abbiamo cominciato a farlo perche' i festeggiamenti dureranno fino alla fine dell'anno e saranno festeggiamenti lunghi, importanti, perche' 160 anni non passano in un colpo d'ala'.

Riguardo al tema del festival, "Rischi e scelte fatali.

L'Europa al bivio", Tamburini ha concluso dicendo che 'l'Europa restera' incerta sulla direzione da prendere ancora per qualche tempo. E' un'Europa vecchia che deve fare i conti con una polarizzazione del mondo davvero significativa: da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina e l'Europa e' debole, divisa ma soprattutto come e' emerso nel corso del festival priva di leadership adeguata. Quindi ho l'impressione che per vedere se l'Europa imbocca la strada giusta dovremmo aspettare ancora qualche tempo'.

