Festival Sanremo: Fimi, 1,8 miliardi di stream nel 2025 trainano il mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - In un mercato discografico in cui e' lo streaming il motore della crescita, l'effetto Sanremo pesa sempre di piu' anche sui conti. Il mercato discografico italiano e' il terzo piu' importante dell'Ue con ricavi superiori agli 0,5mld di dollari e un tasso di crescita previsto a due cifre per il 2025. Nel corso dell'ultimo anno, lo streaming si e' confermato motore centrale del consumo musicale: il volume complessivo di ascolti, tra premium e free, ha, infatti, sfiorato i 100 miliardi di stream, in crescita 5,3% rispetto al 2024. A crescere e' la quota di repertorio italiano con le canzoni presentate a Sanremo che hanno totalizzato da sole nel corso dell'anno 1,8 miliardi di stream, l'1,8% del totale, e il 65,5% e' riuscito a entrare nella Top 100 Singoli dell'anno.

Alla vigilia del festival e' questo lo scenario che emerge dal report pubblicato dalla Fimi. Quella dello scorso anno e' stata la seconda edizione piu' ascoltata di sempre sulle piattaforme di streaming, dopo quella del 2024, con 2 miliardi e solo nelle prime due settimane gli ascolti delle canzoni in gara hanno totalizzato quasi lo stesso numero di stream dell'edizione 2024, a fronte di un numero di brani leggermente inferiore (29 vs 30 singoli).

A questo si aggiunge che, tra il 2015 e il 2025, le canzoni in gara al festival hanno certificato 24.545.000 copie vendute, conquistando 241 platini e 48 ori. Negli ultimi cinque anni i brani di Sanremo hanno conquistato l'intera Top Ten Singoli della Top of the music nella settimana successiva al Festival. E per il quarto anno consecutivo, un brano in gara e' diventato il singolo best-seller. Un impatto che si estende anche al mercato dei diritti connessi, vale a dire lo sfruttamento delle registrazioni: nel 2025 i brani sanremesi hanno rappresentato il 4,6% dei passaggi radiofonici complessivi sulle principali emittenti italiane. La settimana successiva al Festival registra tradizionalmente uno dei picchi annuali di ascolto musicale, con un incremento del 154% rispetto al 2020.

Sull'altro piatto della bilancia gli investimenti delle case discografiche: a livello globale, il settore investe ogni anno 7,5mld di euro in A&R e marketing.

ami

