Ferragni: si chiude Pandoro Gate, influencer assolta da accuse -2

Non luogo a procedere anche per Damato e Cannillo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Non luogo a procedere deciso dal giudice anche per Fabio Damato, ex collaboratore dell'imprenditrice, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-Id. E' cosi' caduto l'impianto accusatorio della procura. Secondo i pm milanesi, l'imprenditrice digitale aveva ottenuto, tramite le due campagne commerciali tra il 2020 e il 2021, un presunto ingiusto profitto per circa 2,2 milioni di euro. In pratica, l'ipotesi era quella che avesse ingannato i consumatori con campagne commerciali benefiche, ottenendo un profitto illecito e benefici di immagine (non quantificabili).

L'imprenditrice della moda, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, si e' invece sempre dichiarata innocente, effettuando nel frattempo anche risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro.

I pm avevano chiesto la condanna di un anno e otto mesi per Damato e un anno per Cannillo.

