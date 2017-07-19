Federmanager: Meloni, ha accompagnato storia Italia, celebriamo i suoi 80 anni

Siete uno dei pilastri dell'economia reale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - Il vostro "e' un anniversario importante, che sarebbe riduttivo considerare solo come un evento che riguarda la vostra organizzazione. Si tratta infatti di celebrare ottant'anni anni di storia nazionale. Ottant'anni nei quali l'Italia ha vissuto profondi cambiamenti e trasformazioni, momenti di crisi e rinascita, e ha scritto pagine che fanno parte del nostro patrimonio identitario, sociale ed economico". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Assemblea di Federmanager nell'occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dell'associazione.

"Federmanager - rimarca la premier - non ha mai fatto venire meno il suo contributo, e ha accompagnato l'Italia sia negli anni del boom economico del Dopoguerra che nelle stagioni piu' difficili. E lo ha fatto sempre con quell'approccio che e' tipico di chi e' chiamato ogni giorno, nella realta' in cui opera, a dover fare scelte e a trovare le soluzioni migliori ai problemi reali delle persone, dei lavoratori, delle aziende. La responsabilita' delle decisioni e' connaturata al vostro ruolo, e questo vi rende uno dei pilastri dell'economia reale di questa Nazione. Senza di voi, senza la vostra quotidiana laboriosita' e intraprendenza, l'Italia non sarebbe la grande Nazione che e': una potenza economica, industriale e culturale, apprezzata e rispettata in tutto il mondo".

vmg

(RADIOCOR) 29-10-25 12:49:41 (0390)GOV 5 NNNN