Federcultura: spesa media delle famiglie a 101euro, ma Italia divisa in due

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - La spesa media mensile delle famiglie italiane in cultura, sport e ricreazione e' stata pari a 101,83euro nel 2023, ultimi dati disponibili, un dato in negativo dell'1,3% rispetto al valore della spesa che si registrava nel 2019 pre pandemia. Ma l'Italia e' divisa in due: prime per spesa familiare in cultura sport e ricreazione sono Trentino Alto-Adige, Lombardia e i Friuli Venezia Giulia; in coda Campania, Puglia e Calabria.A lanciare l'allarme il 21 Rapporto Annuale Federculture "Impresa Italia", presentato questa mattina a Milano. In Trentino Alto Adige la spesa familiare culturale e' a 152,9 euro, oltre 4 volte superiore a quella in Calabria che si ferma 36,3 euro. Una differenza che passa dalle diverse disponibilita' economiche, ma anche dall'offerta di infrastrutture e iniziative.

