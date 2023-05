Fed: trader, scende dal 35,6% al 22,4% possibilita' di rialzo tassi 25 pb a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 mag - I trader danno ora un 22,4% di possibilita' che la Fed decisa di alzare ancora i tassi d'interesse di 25 punti base durante la prossima riunione, in programma a giugno. Ieri, la chance era al 35,6%. A pesare, piu' che le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha sottolineato come i tassi saranno 'frenati' dalla crisi bancaria, e' l'interruzione delle trattative tra repubblicani e democratici sul debito; senza un accordo, gli Stati Uniti potrebbero finire in default gia' all'inizio di giugno.

