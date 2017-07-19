Farmaci: Nistico' (Aifa), rimborsato da Ssn l'80% dei medicinali approvati in Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 feb - 'L'Agenzia italiana del farmaco-Aifa ha una missione impegnativa e stimolante: rendere disponibile in tempi brevi l'onda di nuovi farmaci in arrivo, molti dei quali altamente innovativi e dal costo elevato. Novita' importanti riguardano le terapie antitumorali, su cui la ricerca sta facendo importanti progressi, proponendo terapie geniche e cellulari, sempre piu' mirate, efficaci e a minor tossicita', destinate a specifiche sottopopolazioni di pazienti che non rispondono alle terapie gia' in uso'. Cosi' Robert Nistico', il presidente dell'Aifa che in occasione della Giornata mondiale del cancro fa il punto sulle terapie approvate nel 2025, tra cui medicinali per le malattie rare e contro l'Alzheimer.

'Fino a oggi l'80% delle cure approvate dall'Agenzia europea dei medicinali-Ema e' diventato rimborsabile in Italia - spiega -. Siamo consapevoli che soprattutto alcuni dei farmaci autorizzati dall'Ema sono molto attesi in Italia perche' potrebbero rappresentare una svolta nel percorso di cura di malattie gravi. Per questo l'Aifa sta lavorando per rendere piu' celeri ed efficienti le procedure di valutazione e di negoziazione, grazie a una stretta collaborazione tra gli uffici tecnici e la Commissione scientifica ed economica.

C'e' un tema noto, legato alla sostenibilita' di queste terapie, che ci richiama a una profonda riflessione sulla gestione della spesa farmaceutica nel suo complesso. Di questo stiamo fornendo al legislatore supporto nella definizione di una normativa e di una governance del farmaco piu' al passo coi tempi. I nuovi farmaci vanno poi attentamente monitorati nel loro uso clinico, sia sotto il profilo dell'efficacia che della sicurezza, perche' non sempre le aspettative vengono confermate nella pratica ed e' dovere di Aifa assicurarsi che i farmaci siano premiati e garantiti dal Ssn solo in funzione del loro reale valore terapeutico aggiunto'.

