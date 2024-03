Ex Ilva: Urso, obiettivo fare di Taranto modello di innovazione "green"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - 'Il Governo e' profondamente impegnato sulla vostra vicenda, consapevole di quanto Taranto sia vitale per l'Italia: il nostro obiettivo e' fare dell'area industriale dell'ex Ilva un punto di riferimento per la produzione di un acciaio d'avanguardia in grado di minimizzare le emissioni attraverso l'adozione di tecnologie pulite. La trasformazione in chiave sostenibile non rappresentera' soltanto un'azione di risanamento, ma rendera' l'acciaieria tarantina un modello di innovazione dove l'industria pesante e' in equilibrio con l'ambiente'.

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel messaggio per la messa di precetto pasquale all'interno dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, tenutasi stamattina.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-03-24 15:16:09 (0453) 5 NNNN