Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: pausa lavori per finalizzare intesa su Taranto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sospeso i lavori del tavolo sull'ex Ilva di Taranto per consentire la riunione tecnica tra gli uffici, coordinata dal capo legislativo del Mimit, Giulio Veltri, al fine di concordare il testo finale dell'intesa anche in riferimento ad alcune richieste di Regione Puglia ed enti locali. E' quanto si apprende da fonti presenti all'incontro.

            Fla-

            (RADIOCOR) 12-08-25 13:58:34 (0324) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.