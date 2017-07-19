Ex Ilva: pausa lavori per finalizzare intesa su Taranto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sospeso i lavori del tavolo sull'ex Ilva di Taranto per consentire la riunione tecnica tra gli uffici, coordinata dal capo legislativo del Mimit, Giulio Veltri, al fine di concordare il testo finale dell'intesa anche in riferimento ad alcune richieste di Regione Puglia ed enti locali. E' quanto si apprende da fonti presenti all'incontro.
