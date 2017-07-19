Ex Ilva: in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il Governo e i sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione fra Governo e organizzazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto. A presiederla il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per l'Esecutivo sono presenti il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.

Presente il consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Alla riunione partecipano in collegamento anche rappresentanti delle Regioni Piemonte, Liguria e Puglia. Per i sindacati, ci sono i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Partecipano, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.

fil-fla

