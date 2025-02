Europa: una sugar tax per combattere l'obesita', la discussione nei paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - Una tassa sullo zucchero per combattere sovrappeso e obesita'. E' la tendenza che diversi paesi dell'Unione Europea seguono per contrastare l'eccessivo consumo di zucchero tra gli abitanti che, secondo l'Oms, ne consumerebbero quantita' superiori a quelle raccomandate per un giusto stile di vita. A rappresentare il quadro europeo, spiegando quanto avviene anche in Gran Bretagna, paese extra-Ue, dove la tassa sullo zucchero per le bevande fortemente zuccherate e' stata introdotta gia' nel 2018, e' un approfondimento di DerStandard realizzato nell'ambito del progetto Pulse. 'Alcuni stati stanno prendendo provvedimenti contro questo fenomeno o stanno valutando di prendere misure. In Austria e' stato menzionato almeno piu' volte - ricostruisce il servizio -. Tuttavia, in questo Paese, la discussione sulla tassa sullo zucchero non riguarda principalmente gli aspetti sanitari, ma soprattutto quelli finanziari. A meta' ottobre, quando divenne nota la precaria situazione del bilancio statale austriaco, il Consiglio fiscale e l'Istituto per la ricerca economica (Wifo) proposero, tra le altre cose, nuove tasse sullo zucchero o sull'alcol per generare nuove entrate'.

