Europa: una rete di 1.500 startup per la ricerca contro il cancro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - Una rete di 1.500 startup specializzate nella ricerca contro il cancro. Sono i numeri che, in ambito europeo, caratterizzano le attivita' della lotta contro i tumori dato che ogni anno vengono diagnosticati 2,7 milioni di nuovi casi e 1,3 milioni di decessi ogni anno. Dati rimarcati da El Confidencial nell'ambito di un servizio nell'ambito del progetto Pulse. 'A livello mondiale, l'Europa - scrive El Confidencial - si e' affermata come leader nell'innovazione contro il cancro, con 1.500 startup specializzate nel settore, superando addirittura gli Stati Uniti, secondo un recente studio dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Dal settore energetico a quello tecnologico, la diversificazione delle attivita' facilita l'applicazione di tecniche diverse'. Un sistema in cui la ricerca, come sottolineato dagli esperti, 'ha fatto notevoli progressi, consentendo miglioramenti nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nei trattamenti personalizzati'. Che si traducono poi in terapie piu' personalizzate che hanno un impatto piu' positivo sulla vita dei pazienti. Proprio in questo contesto nascono le nuove start up. In generale, la ricerca sul cancro 'si concentra nei Paesi in cui si investe maggiormente nella scienza e nell'assistenza sanitaria'. 'Paesi come il Regno Unito, la Francia e la Germania - scrive El Confidencial - sono all'avanguardia per quanto riguarda i centri di ricerca. La Spagna, da parte sua, e' tra le prime 10, con la ricerca distribuita in 38 centri accademici e 53 aziende'. Non solo, 'La Spagna si posiziona come un punto di riferimento nella lotta contro il cancro in Europa, occupando il settimo posto nelle invenzioni volte a combattere questa malattia. Con 69 startup in ambito oncologico, il Paese supera la media europea di 48,9 per nazione e si colloca all'ottavo posto per numero di aziende emergenti dedicate a questo settore'.

