Europa: informazione, i giornali realizzati nelle carceri. Da Italia a Paesi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Giornali e riviste in carcere realizzate dai detenuti. E' l'altra faccia delle carceri dove riabilitazione, liberta' di stampa e informazione si incontrano. A raccontare questo scenario in diversi Paesi dell'Ue e' un servizio pubblicato da Obct (Osservatorio Balcani Caucaso e transeuropa) nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'A differenza di quanto accade altrove, in Italia esistono da decenni decine di esperienze di questo tipo, tra cui probabilmente la piu' solida e piu' nota e' quella di Ristretti Orizzonti, il bimestrale del carcere di Padova - si legge -. Ma il primo esempio di rivista carceraria in Italia risale a ben un secolo fa, con la fondazione della Domenica del Carcerato nel 1925 nel carcere di Regina Coeli a Roma'.

Nel servizio, come esempio per l'Italia, viene ricordato quello di Ristretti Orizzonti nel carcere di Padova, nato quasi per caso e oggi punto di riferimento non solo per il mondo dei detenuti.

