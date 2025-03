Energia: presentata a Key Energy partnership tra Enel e Fondazione Cer Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - E' stata presentata oggi durante il Key Energy di Rimini la partnership tra Enel e Fondazione Cer Italia, la prima e unica comunita' energetica nazionale a trazione pubblica.

Come indicato in una nota, la Comunita' energetica si propone di offrire alle amministrazioni locali un modello 'plug&play' che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese nel ruolo di consumatori e piccoli produttori. Nei territori dove la Cer dispone d'impianti di produzione da fonti pulite, l'entrata a far parte della comunita' energetica permette anche agli aderenti di beneficiare degli incentivi dedicati alle Cer per i membri consumatori. Un sistema che ottimizza l'utilizzo di energia rinnovabile, producendo un beneficio economico, ambientale e sociale. La Fondazione, operativa gia' dal 2023, vede come membri 43 Comuni da tutta Italia, in particolare enti sotto i 5mila abitanti che non hanno la forza per costituire una comunita' energetica, ma facendo parte di Fondazione Cer Italia possono usufruire del 40% a fondo perduto del Pnrr. 'La partnership con Enel rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica piu' sostenibile e inclusivo dove la piu' grande azienda energetica italiana sceglie di collaborare con una progettualita' nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica puo' avvenire attraverso sinergie virtuose. Una collaborazione che coniuga innovazione, risparmio e impegno sociale, ponendo le basi per un futuro energetico piu' equo e partecipativo', ha dichiarato Silvia Chiassai Martini, Presidente della Fondazione e Sindaco del Comune di Montevarchi.

