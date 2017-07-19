Energia: Orsini, decreto su prezzi? Ce lo aspettiamo, e' salvaguardia nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Un decreto del Governo che riuscira' ad affrontare alcuni nodi per mitigare il costo dell'energia 'ce lo aspettiamo, ce lo aspettiamo perche' parlare di energia vuol dire parlare di salvaguardia nazionale'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. 'Il disaccoppiamento va fatto, in questo decreto serve', ha aggiunto Orsini, sottolineando che il prezzo dell'energia e' una questione di competitivita' e se io 'devo saper attrarre quelli che arrivano dall'estero e mantenere i nostri all'interno del nostro paese, la prima cosa da fare e' abbassare il costo di energia. E io dico, visto che in casa nostra abbiamo i produttori di energia, i consumatori di energia, in questo momento dobbiamo aiutare i consumatori di energia', con riferimento al fatto che all'interno di Confindustria ci sono sia aziende che producono energia che grandi energivori. Infine, ha concluso Orsini, anche all'interno dell'Europa serve intervenire: 'serve un mercato unico europeo dell'energia' e, nel frattempo, 'dobbiamo fare i compiti a casa nostra', ribadendo che 'ci aspettiamo a breve un decreto sull'energia'.

