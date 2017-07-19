Energia: Meloni, entro due settimane in Cdm provvedimento contro caro bollette

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - Rispetto alle bollette elevate, "c'e' gia' un aiuto, esiste il sistema dei bonus sociali che e' stato di volta in volta ampliato. E' un sistema di cui beneficiano circa 3,5 milioni di italiani per l'elettrico e circa 2 milioni per il gas, con una riduzione per esempio sull'elettrico del 30%. Con uno degli ultimi provvedimenti che noi abbiamo varato abbiamo aumentato di 200 euro il bonus, abbiamo allargato la platea, pero' io lavoro da mesi a un provvedimento strutturale sul tema del costo dell'energia che direi che siamo pronti a presentare, entro massimo 2 settimane, in Consiglio dei ministri". Lo ha indicato la presidente del Consiglio, intervistata da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, in onda stasera su Rete 4.

Si tratta, ha spiegato la premier, di un provvedimento molto corposo, che si pone anche l'obbligo e l'obiettivo ovviamente di dare ancora una mano alle famiglie piu' vulnerabili, ma secondo me deve lavorare strutturalmente per diminuire i costi delle bollette per le famiglie e le imprese di questa nazione. Perche' finche' noi non riusciamo a fare questo, anche per le nostre imprese, possiamo parlare di competitivita' quanto vogliamo, ma le nostre imprese avranno sempre delle difficolta' maggiori di quelle che hanno altri.

Quindi ci abbiamo lavorato moltissimo e confido che i risultati possano essere significativi", ha rimarcato.

