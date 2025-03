Energia: Foti, interlocuzione con Ue su alternativa a gare per idroelettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mar - 'Abbiamo iniziato un'interlocuzione con la Commissione europea che io penso, alla fine, possa portare a una soluzione positiva. Cioe' che le gare non debbano essere necessariamente la prima scelta ma le Regioni possono scegliere in un paniere piu' ampio di possibilita' tra le quali la possibilita' di un piano, presentato dagli operatori attualmente gestori del servizio, di riqualificazione dello stesso in ragione di una permanenza nella titolarita' della concessione'. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, rispondendo al question time, oggi al Senato, sulle iniziative in sede europea per tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico.

Dca

(RADIOCOR) 13-03-25 15:52:13 (0538)ENE,GOV,PA 5 NNNN