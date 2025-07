Energia: Arera, singoli operatori chiamati a chiarire comportamenti mercato 2022-24

Besseghini, eventuali sanzioni dopo verifiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - "I singoli operatori verranno chiamati a fornire argomenti rispetto al comportamento di mercato tenuto, che nelle ipotesi formulate darebbe luogo alla percezione di un comportamento di mercato non corretto, ma che naturalmente vanno verificati nel concreto dai singoli operatori". Lo ha annunciato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, nel corso dell'audizione convocata alla Camera dalla commissione Attivita' produttive sugli esiti dell'indagine conoscitiva avviata dall'Autorita' sul funzionamento dei mercati elettrici nel periodo 2022-2024".

Besseghini ha peraltro chiarito: "Queste analisi caso per caso non sono provvedimenti sanzionatori nei confronti dei singoli operatori, sono il completamento dell'indagine ai ai sensi del 'Remit' (regolamento Ue su trasparenza mercati energia, ndr). L'indagine prevede che una volta fatta l'indagine di carattere generale, sia acceda a questa confronto con gli operatori proprio per completarne gli effetti. Poi in esito a queste verifiche si potranno, se necessario, attivare procedimenti sanzionatori, ma soprattutto che e' forse la cosa piu' rilevante avere un quadro veramente concreto di qual e' l'andamento di questi mercati in due anni in cui l'evoluzione si e' vista".

