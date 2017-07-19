Dati
            Ener2Crowd: nel crowdinvesting in Italia sul podio Lombardia, Emilia Romagna e Lazio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - Nella graduatoria cumulativa emergono relativamente anche il Piemonte con 96 imprese (7%), il Veneto con 84 imprese (6,1%) e la Campania con 41 imprese (3%), mentre il Sud mostra una presenza marginale in numeri assoluti: appena 2 imprese in Puglia ed una sola in Molise.

            A livello nazionale, poi, spicca l'aumento delle piattaforme ECSP autorizzate (+27%). La raccolta cumulata nazionale e' di oltre 1,57 miliardi di euro.

            'Milano e' al centro di un mercato che sta selezionando i migliori progetti e operatori, pronto a ripartire' commenta a concludere Niccolo' Sovico, ceo di Ener2Crowd, che ha chiuso i 12 mesi con 16,62 milioni di euro raccolti in ambito Eeg pari a circa il 12% del mercato, posizionandosi cosi' al secondo posto in Italia.

            com-Ale

            com-Ale

(RADIOCOR) 16-08-25 13:06:00

              
