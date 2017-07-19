Emilia-Romagna: 150 mln a 10mila aziende tra Modena e Reggio Emilia nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Oltre 150 milioni di euro erogati nel 2025 a quasi 10mila aziende agricole delle province di Modena e Reggio Emilia, con piu' di 38mila singoli pagamenti tra Pac, sviluppo rurale, sostegni al vitivinicolo, indennizzi per calamita' e altri interventi. E' il bilancio illustrato in settimana dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, alle rappresentanze agricole e agli enti locali.

Nel dettaglio, a Modena sono stati erogati quasi 79 milioni di euro a oltre 5.500 aziende. A Reggio Emilia quasi 75 milioni a circa 4.400 aziende. La quota principale riguarda la domanda unica Pac (41,1 milioni a Modena e 34,6 milioni a Reggio), seguita dallo sviluppo rurale 2014-2022 (24,7 milioni e 26,6 milioni) e dal complemento 2023-2027 (11 milioni e oltre 10 milioni).

