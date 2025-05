Emilia-Romagna: 13 anni dal sisma, 8mld spesi per la ricostruzione

Si chiude lo stato di emergenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Un investimento complessivo pari a 8mld di euro, dei quali oltre 7 gia' liquidati, e in arrivo nelle prossime settimane 10mln per far fronte al caro materiali degli ultimi cantieri in corso.

L'Emilia-Romagna si appresta cosi' a chiudere lo stato di emergenza, tredici anni dopo il violentissimo sisma che colpi' la regione il 20 e 29 maggio 2012, lasciandola in ginocchio. Sono 20mila le abitazioni ripristinate, 570 le scuole ristrutturate o costruite ex novo, 6.800 le piccole attivita' commerciali e artigiane rese nuovamente agibili, cosi' come 3.359 aziende industriali e agricole e altre 2.155 imprese che hanno messo in sicurezza i propri stabilimenti o spazi di produzione.

Circa 3,2mld di euro l'ammontare dei contributi per gli interventi dei privati. Ad oggi manca un 5% del totale. Per i centri storici sono 1.200 i lavori gia' conclusi e un nuovo bando e' in corso. Delle 441 chiese inserite nel Programma opere pubbliche e beni culturali ne furono chiuse perche' inagibili 321. Il 2025 sara' l'ultimo anno in cui verra' decretato lo stato d'emergenza per l'Emilia-Romagna, cosi' come per la Lombardia. Mentre il Veneto e' gia' uscito dal cratere.

'Avverto la forte responsabilita' di raccogliere l'eredita' di chi, in questi anni, ha saputo trasformare una tragedia enorme in un'occasione di rinascita, facendo della ricostruzione un modello nazionale e internazionale, tanto che questo territorio oggi ha un pil superiore a quello di 13 anni fa', ha detto il presidente della Regione, Michele de Pascale, che il prossimo 29 maggio, in occasione dell'anniversario della seconda scossa, sara' a Concordia sulla Secchia (Mo) dove presiedera' il Comitato istituzionale con gli amministratori dei 59 comuni colpiti.

