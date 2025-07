Ef Solare Italia: a giugno 10 MW potenziamenti connessi tra Sicilia e Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Ef Solare Italia, operatore fotovoltaico controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Credit Agricole Assurances, a giugno ha connesso alla rete cinque potenziamenti di impianti fotovoltaici in portafoglio, per complessivi 10 MW, che si aggiungono ai 30 MW entrati in esercizio finora nel programma di interventi di potenziamento dell'azienda. Il programma di potenziamento degli impianti esistenti ha visto nel mese di giugno l'entrata in esercizio dell'impianto di Brindisi Sud: 5 MW incrementali, corrispondenti al doppio della potenza installata originariamente. Oltre al repowering, l'intervento ha riguardato il revamping completo della sezione storica (moduli, inverter e trasformatori) portandola a diventare un impianto tecnologicamente tra i piu' avanzati in portafoglio.

A questo si sono aggiunti altri interventi che hanno consentito l'entrata in esercizio di quattro sezioni in media tensione in Sicilia per un totale di ulteriori 5 MW. Si tratta di 'un'importante tappa di un percorso strategico che Ef Solare sta portando avanti con determinazione ed e' un segno concreto del nostro contributo alla transizione energetica del Paese' ha dichiarato in una nota il ceo Andrea Ghiselli.

com-Mar

(RADIOCOR) 17-07-25 10:36:59 (0240)ENE,UTY 5 NNNN