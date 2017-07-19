Educazione finanziaria: i 'primi passi' sono i piu' difficili (Libro) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - Lo stile e' essenziale e le frasi brevi per non far cadere l'attenzione dell'ultima generazione di nativi digitali. Ghisolfi stila anche una classifica dei dieci economisti che hanno cambiato il mondo con scelte inaspettate: accanto ai grandi nomi del passato (Smith, Keynes, Marx) aggiunge tre contemporanei che possono indubbiamente affascinare i ragazzi nati dopo il 2010: Amartya Sen, Esther Duflo e Muhammad Yunus e immagina un breve dialogo con ciascuno di loro. All'economista bengalese, fondatore del microcredito moderno e Nobel 2026 ,fa dire: 'non scordatevi di chi ha meno di voi'. Conoscere l'economia, spiega l'Autore ai piu' giovani, non significa diventare esperti o professori ma avere gli strumenti per capire come funziona il mondo e fare scelte piu' consapevoli.

Nel suo dialogo immaginario con i preadolescenti, Ghisolfi spiega i primi concetti di rischio-rendimento e rammenta un valore che non e' piu' al centro degli insegnamenti delle famiglie: quello del risparmio, associato al concetto della diversificazione, e il tutto legato con il 'superpotere' dell'educazione finanziaria che 'ci protegge dalle scelte sbagliate, ci aiuta a realizzare i nostri progetti e ci rende piu' liberi'.

