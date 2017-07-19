Editoria: Sellerio, "sui nostri libri c'e' scritto Palermo in copertina"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Nei nostri libri c'e' scritto Palermo in copertina". Cosi' Antonio Sellerio, direttore editoriale, ha rivendicato la sicilianita' sempre al centro dei progetti, anche futuri, della casa editrice dal palco degli Stati generali della cultura de IlSole24Ore a Palermo. "Lo stare in questa citta' e' stato determinante e lo e' tutt'ora. Crea enormi problemi, difficolta' pratiche perche' siamo banalmente lontani dalla maggior parte dei lettori, visto che in Sicilia si leggono il 4% dei libri - ha detto -, siamo lontani dai grandi giornali, da tutto il mondo editoriale, dalla distribuzione". Ma, ha proseguito, proprio l'essere in Sicilia "ha consentito una certa originalita' che permane ancora adesso. Noi siamo molto piu' forti nella narrativa italiana che in quella straniera.

E, credo, che uno dei motivi sia che noi coi nostri autori abbiamo un rapporto diretto e quotidiano". E ha concluso: "c'e' una specificita' siciliana di Sellerio. Siamo orgogliosi che nel nostro catalogo, pur essendo a vocazione internazionale, la Sicilia continui ad avere un ruolo centrale. Pur avendo ancora ampliato il nostro orizzonte nazionale e avendo lavorato sull'internazionale, abbiamo continuato e continueremo a dare spazio alla Sicilia".

ami

