E20: a novembre calato surplus commercio beni a 9,9 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 gen - Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a novembre 2025 sono state pari a 240,2 miliardi di euro, in calo del 3,4% rispetto a novembre 2024 (248,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 230,3 miliardi di euro, in calo dell'1,3% rispetto a novembre 2024 (233,3 miliardi di euro).

Rispetto a novembre 2024, il saldo dell'area dell'euro e' diminuito di 5,5 miliardi di euro. Questa variazione negativa e' dovuta principalmente al calo di tutti i gruppi relativi ai beni manifatturieri, parzialmente compensato dai miglioramenti nel settore energetico, dove il deficit e' sceso da 24,3 miliardi di euro a novembre 2024 a 17,6 miliardi di euro a novembre 2025. Nel periodo gennaio-novembre 2025, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 152,7 miliardi di euro, rispetto ai 156,8 miliardi di euro del periodo gennaio-novembre 2024.

Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.702,4 miliardi di euro (con un aumento del 2,3% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024), mentre le importazioni sono salite a 2.549,7 miliardi di euro (con un aumento del 2,6% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024). Il commercio intra-area dell'euro e' salito a 2.422 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2025, con un aumento dell'1,6% rispetto a gennaio-novembre 2024.

Le esportazioni di merci della Ue novembre 2025 sono state pari a 213,8 miliardi di euro, in calo del 4,4% rispetto a novembre 2024 (223,6 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 205,7 miliardi di euro, in calo del 2,9% rispetto a novembre 2024 (211,8 miliardi di euro). Rispetto a novembre 2024, il saldo e' diminuito di 3,7 miliardi di euro. Questa variazione negativa e' dovuta principalmente alla riduzione del surplus nei settori dei beni manifatturieri, in particolare macchinari e veicoli e altri beni manifatturieri. L'unico settore che ha registrato un miglioramento e' stato il settore energetico, con un deficit in calo da 28,2 miliardi di euro a novembre 2024 a 20,4 miliardi di euro a novembre 2025.

Nel periodo gennaio-novembre 2025, a Ue ha registrato un surplus di 122,4 miliardi di euro, rispetto ai 128,0 miliardi di euro del periodo gennaio-novembre 2024. Le esportazioni di beni sono salite a 2.429,0 miliardi di euro (con un aumento del 2% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024) e le importazioni a 2.306,6 miliardi di euro (con un aumento del 2,3% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024).

Il commercio intra-Ue e' salito a 3.820,4 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2025, +2,2% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024.

Aps

(RADIOCOR) 15-01-26 11:14:18 (0312) 5 NNNN