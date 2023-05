Dossier Piemonte: Cirio, mio lavoro gratificante ma valuterei anche ruolo in Europa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - Cirio ha detto di essere molto 'riconoscente al presidente Silvio Berlusconi per la possibilita' che mi ha dato'. Per Cirio, per altro, Berlusconi in Forza Italia 'e' insostituibile'. Il presidente del Piemonte ha espresso parole di gratitudine anche verso il ministro degli esteri, Antonio Tajani, 'che mi ha portato a Bruxelles e che poi si e' battuto per la mia candidatura a Torino'. Non si e' sbilanciato sul futuro di Foza Italia, ma ha tenuto a sottolineare che i sondaggi piu' recenti risultano in crescita, visto che 'ci stiamo affermando come interlocutori seri e competenti, come dimostrano i nostri ministri, governatori e amministratori'.

A detta di Cirio, comunque, nel centro, nell'area piu' moderata, si potrebbe aprire 'uno spazio gigantesco' soprattutto in questo momento in cui 'il Pd della Schlien non riesce a parlare agli imprenditori e neppure ai piccoli negozianti'. E alla fine, ha concluso il presidente del Piemonte, in politica e' importante innanzitutto che ci sia spazio.

