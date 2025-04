Dl sicurezza: Palazzo Chigi, infondati allarmi su produzione di canapa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - 'A differenza di quanto sostenuto dall'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, coordinatore della commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, il decreto legge n.

48/2025 (decreto sicurezza) non vieta la coltivazione della canapa anche a bassissimo contenuto di Thc. Sono altrettanto infondati i rischi per il settore della canapa evocati dalla medesima fonte'. Lo specifica una nota del dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio. L'articolo 18 del decreto legge non modifica quanto previsto dalla legge 242/2016 ('Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa'). 'Quest'ultima - spiega la nota - non ha mai autorizzato la commercializzazione delle inflorescenze, ma ha trasfuso in norma un consolidato orientamento, definitivamente confermato nel 2019 dalle sezioni unite della Cassazione' secondo cui la 'commercializzazione al pubblico di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varieta' di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilita' della legge n. 242 del 2016'.

com-arl

(RADIOCOR) 29-04-25 16:59:41 (0638)SAN,FOOD,GOV 5 NNNN