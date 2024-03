Dl Pnrr: emendamento Governo per stanziare 66 mln per alluvione Toscana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Le nuove risorse - ricapitola Palazzo Chigi - si aggiungono a quelle gia' stanziate dal Governo per l'emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti; 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 50 milioni di euro per il recupero della capacita' produttiva; 25 milioni di euro per l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonche' per il ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.

Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.

