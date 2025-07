Dl economia: Calandrini (FdI), sostiene tessuto produttivo, territori, grandi opere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Il Dl economia e' "un provvedimento centrale per rafforzare il sostegno dello Stato al tessuto produttivo, ai territori e alle grandi opere strategiche". Cosi' il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI). "Il lavoro della Commissione entra subito nel vivo: a breve - riferisce in una nota - daremo avvio a un ciclo di audizioni che coinvolgera' i principali attori istituzionali, tecnici ed economici. Come sempre auspico, e come gia' dimostrato in piu' occasioni, un confronto improntato a concretezza e responsabilita', nell'interesse del Paese. Tra le misure piu' rilevanti, voglio sottolineare la scelta del Governo di garantire copertura statale alle opere non piu' finanziate dal Pnrr ma pronte a partire. E' una risposta chiara ai territori e agli enti locali: nessun progetto deve andare perduto". Calandrini ricorda che "il decreto contiene risorse anche per infrastrutture, edilizia carceraria, rigenerazione urbana, sociale e protezione civile: un intervento organico, che guarda alla crescita e alla stabilita'. Come Commissione, faremo la nostra parte con serieta' e senso istituzionale".

