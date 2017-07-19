DJE Kapital AG: obesita', vale mld tra medicina, regolamentazione e concorrenza - PAROLA AL MERCATO

di Michael Hannig* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Gia' nel 2019 avevamo individuato il potenziale dei farmaci per la perdita di peso a base di GLP-1, la cui popolarita' sarebbe esplosa nel 2023. Spinti da social media e personaggi influenti, farmaci come Ozempic e Mounjaro hanno generato una domanda tale da mettere a dura prova i produttori. Fin da subito era evidente il loro enorme potenziale di mercato, stimato in 100 miliardi di dollari entro il 2030, considerando che consentono una perdita di peso significativa (15-22%) ma richiedono un uso continuativo per mantenere i risultati.

Fin dall'inizio, l'impatto dei farmaci per la perdita di peso ha superato l'ambito estetico, con studi che hanno mostrato effetti positivi su patologie cardiache e renali, spingendo al rialzo le azioni dei produttori e creando un effetto dirompente su settori collegati, come la dialisi e l'industria alimentare. Nonostante questo, avevamo gia' messo in guardia sul fatto che l'elevata valutazione dei titoli, favoriti in base alle attese del mercato, li rendeva vulnerabili. I timori riguardavano le capacita' produttive, la copertura assicurativa a lungo termine, la possibile nuova concorrenza e rischi non ancora noti.

Due fornitori, un mercato e ulteriore concorrenza in arrivo Il duopolio dei farmaci per la perdita di peso si e' consolidato, con un agonista del recettore GIP/GLP-1 che ha guadagnato quote a scapito del rivale a base di semaglutide, la cui valutazione ha subito un forte calo. La situazione si e' aggravata, nel luglio 2025, per via del taglio delle previsioni su utili e ricavi e dalla nomina di un nuovo CEO.

Le carenze produttive, gia' evidenti in passato, si sono aggravate, costringendo i leader di mercato a investimenti miliardari. Negli USA, questa penuria ha portato all'ingresso delle "compounding pharmacies", che producono versioni non di marca a un prezzo notevolmente inferiore (circa 250 dollari contro i 450 sborsati dai pazienti non assicurati, che inizialmente pagavano addirittura 1350 dollari), creando una zona grigia normativa e mettendo in discussione la sicurezza dei preparati. Si stima infatti che solo il 70% dei pazienti usi prodotti ufficiali. L'erosione dei prezzi e' stata accelerata anche dalla scadenza dei brevetti in Canada e Brasile e dall'ingresso di nuovi concorrenti, tra cui una societa' cinese.

Nuove tecnologie, nuovi target di riferimento Nel trattamento dell'obesita', l'industria si sta spostando dalle iniezioni verso terapie orali piu' efficaci e semplici.

La principale innovazione e' rappresentata dai farmaci GLP-1 in compresse, sebbene la loro efficacia sia limitata dalla scarsa biodisponibilita', che impone dosi elevate e restrizioni dietetiche. Una promettente alternativa sono le "piccole molecole", principi attivi stabili e piu' facili da formulare. La ricerca, inoltre, sta gia' puntando ai "tripli agonisti", una nuova classe di sostanze che, legandosi a tre recettori contemporaneamente, ha dimostrato di indurre una perdita di peso media superiore al 24%, un risultato comparabile a quello della chirurgia bariatrica.

Oltre al calo, la nuova frontiera dei trattamenti si concentra sulla "qualita' della perdita di peso", contrastando la perdita di massa muscolare attraverso la combinazione con principi attivi che ne favoriscano la crescita. L'obiettivo e' una composizione corporea piu' sana.

Con l'introduzione delle versioni orali, la domanda, finora limitata a casi di obesita' o sovrappeso con comorbidita', potrebbe espandersi al settore estetico, con un costo mensile stimato tra i 150 e i 200 dollari. Parallelamente, il potenziale di questa classe di farmaci si estende a nuove indicazioni: studi clinici hanno gia' dimostrato una significativa riduzione del rischio cardiovascolare e sono in corso ulteriori ricerche per l'applicazione nel trattamento di patologie come la malattia renale cronica, la steatosi epatica non alcolica (NASH) e persino malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson.

Un mercato da miliardi di dollari, ma con un tetto ai prezzi? Nonostante l'ingresso di nuovi attori, il mercato dei farmaci per l'obesita', che secondo le stime raggiungera' oltre 100 miliardi di dollari entro il 2030, potrebbe paradossalmente ridursi a causa del successo delle terapie orali. Le compresse, infatti, hanno costi di produzione inferiori alle iniezioni e si prevede che vengano vendute a un prezzo piu' basso, il che potrebbe frenare il valore complessivo del mercato pur con l'aumento dei volumi. In questo scenario, uno dei principali fornitori ha adottato una strategia diversificata: propone una molecola orale per i pazienti con sovrappeso da lieve a moderato e per uso estetico, un'iniezione per i casi di obesita' grave e sta sviluppando un triplo agonista per l'obesita' estrema.

La regolamentazione come rischio Negli Stati Uniti, l'industria farmaceutica si trova sotto pressione politica a causa della nuova linea del governo, guidata dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., che ha gia' comportato tagli alla FDA e sollevato il timore di ritardi nelle approvazioni dei farmaci. A cio' si aggiunge una politica protezionistica che, nonostante la sospensione dei dazi, ha spinto le aziende a investire massicciamente sul territorio nazionale con una strategia "USA for USA" per ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento globali. Il rischio maggiore per il settore e' rappresentato dal decreto "Most Favored Nation", che vincola i prezzi dei farmaci brevettati negli USA a quelli piu' bassi degli altri paesi industrializzati, mettendo in crisi l'attuale modello di business e spostando potenzialmente il peso dei costi di ricerca e sviluppo sui mercati esteri, in particolare l'Europa.

*Analyst presso DJE Kapital AG "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

