Difesa: ok della commissione Esteri del Senato sulla risoluzione sul Gcap -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Vengono poi fissati impegni "a promuovere ogni sforzo utile al fine di assicurare il rispetto stringente della tempistica del programma" e a "trasferire, ove possibile, con la massima tempestivita' possibile, anche negli altri domini, le tecnologie e le conoscenze acquisite nell'ambito del programma". Inoltre si chiede di "perseguire il piu' alto livello di interoperabilita' coi sistemi in sviluppo presso i Paesi Amici e Alleati in ambito Nato e Ue", attivando tavoli ad hoc e di "implementare sistemi strutturati di monitoraggio del ritorno tecnologico e industriale a beneficio del sistema Paese". Rispetto al testo iniziale, e' stata maggiormente articolata in modo concordato rispetto al testo inizialmente proposto la parte relativa al coinvolgimento del Parlamento: si chiede di "riferire costantemente" sullo "stato di avanzamento" e la "sostenibilita' finanziaria complessiva" del programma e ad "informare le competenti Commissioni parlamentari in caso di utilizzo dei fondi europei". Oltre al coinvolgimento del Parlamento, si chiede di "attuare una trasparente strategia nazionale di supporto, con il coinvolgimento dell'opinione pubblica sulle finalita' del programma Gcap e sulle ricadute sul sistema paese diverso dal settore della difesa".

