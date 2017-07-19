Difesa: Crosetto, con Healey "apprezzamento" per avanzamento progetto Gcap

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - "Apprezzamento per gli avanzamenti nei programmi congiunti, a partire dal Gcap" e' stato espresso nel colloquio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo omologo inglese John Healey avvenuto a margine della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco. L'incontro assume significato vista l'attenzione delle ultime settimane sul programma per il caccia di sesta generazione: in Italia e' all'attenzione delle commissioni competenti di Camera e Senato per il finanziamento delle prime due fasi; in Uk e' attesa la presentazione del Defence Investment Plan da parte del governo; in Germania e' emerso l'interesse del governo al programma nel caso in cui quello alternativo con la Francia per il caccia Fcas dovesse definitivamente tramontare.

Nell'incontro e' stato ricordato "l'obiettivo di consolidare capacita' condivise e rafforzare credibilita' e efficacia della difesa europea a livello continentale' ed e' stato IL colloquio, scrive Crosetto su X, ha "confermato il rafforzamento della cooperazione bilaterale, con reciproca soddisfazione per i progressi nelle iniziative congiunte in ambito addestrativo e industriale, in un'ottica sempre piu' strutturata e orientata agli standard Nato".

