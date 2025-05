Develey: mira a rafforzarsi in Italia con investimenti e acquisizioni

Punta a rilanciare brand storico "Il Picchio" in Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - Develey Italia, filiale del Gruppo tedesco produttore di salse, punta a rafforzarsi ulteriormente nel Paese con investimenti strategici, nuove acquisizioni e il rilancio del marchio storico Il Picchio, con cui ha iniziato a commercializzare i propri prodotti in Italia. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Fondato a Monaco di Baviera,il Gruppo Develey - che ha 19 stabilimenti tra Europa e Stati Uniti e distribuisce brand come Tabasco e Mission -, e' presente su tutto il territorio nazionale in Gdo e nel canale Foodservice. Oltre ai dressing come Bbq e la Salsa Burger, ha introdotto alternative con ingredienti di origine vegetale.

Negli ultimi anni, puntando sulla creazione del valore di marca e sugli investimenti ha raddoppiato i suoi ricavi in Italia e il personale e' cresciuto del 47%. "Vogliamo continuare a valorizzare i nostri brand di proprieta' e in distribuzione - ha spiegato Fabrizio Pagliani, Ceo di Develey Italia - Gia' nel 2019 abbiamo completato l'acquisizione di un terreno adiacente alla sede di Lana (Bolzano): ora il nostro progetto e' realizzare un nuovo e moderno magazzino, che consentira' di raddoppiare la capacita' di stoccaggio attuale, ma soprattutto ci permettera' di tornare ad essere un'azienda produttiva, anche tramite acquisizioni". La societa', spiega la nota, e' stata insignita della medaglia d'oro con diploma dalla Camera di Commercio di Bolzano.

Inoltre Develey ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilita'. In base al documento, il 100% dell'energia utilizzata dall'azienda e' da fonti rinnovabili (di cui l'80% autoprodotta) e il packaging e' interamente riciclabile.

