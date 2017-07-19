Ddl Pmi: Confindustria Moda, rammarico per rinvio legge su certificazioni filiera

Lo dicono in nota con Cnmi e Altagamma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - "Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a ritenere necessario un ulteriore approfondimento, Camera Nazionale della Moda Italiana, Altagamma, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda esprimono rammarico e preoccupazione per il rinvio di un intervento normativo di importanza strategica e ribadiscono, quindi, l'urgenza di dotarsi in tempi brevi di una legge nazionale sulla certificazione della filiera, strumento essenziale per tutelare i lavoratori, sostenere le imprese, rafforzare la credibilita' del Made in Italy e contrastare fenomeni di illegalita'". Lo scrivono in una nota congiunta le associazioni, in riferimento all'emendamento al ddl Pmi che prevede lo stralcio delle disposizioni relative alla filiera del settore moda. La proposta dalle associazioni di settore "non contiene scudi penali e resta un punto di riferimento finalizzato a introdurre una chiara disciplina che contenga anche un contraddittorio, diritto garantito dalla nostra Costituzione, e che sia capace di promuovere trasparenza, responsabilita' e fiducia lungo tutta la filiera produttiva, assicurando al contempo la certezza della pena per coloro che concretamente pongono in essere comportamenti illegali", prosegue la nota. In questo spirito, le associazioni "confermano la piena disponibilita' a collaborare con il Mmit, con il Parlamento e con tutti i soggetti coinvolti nei tavoli tecnici, auspicando che il percorso di approfondimento possa tradursi, in tempi rapidi, in un provvedimento condiviso ed efficace a beneficio dell'intero sistema del Made in Italy e, piu' in generale, dell'economia italiana".

